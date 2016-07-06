Луганська "Зоря" буде проводити домашні матчі Ліги Європи в Києві - ЗМІ

Всі свої домашні матчі у розіграші Лізі Європи луганська "Зоря" проведе в Києві на НСК "Олімпійський", хоча раніше планувалося спробувати приймати єврокубкових суперників у Запоріжжі на "Славутич-Арені", повідомляє Sport Arena.

За даними видання, у вівторок, 5 липня, УЄФА виніс свій вердикт щодо "Зорі" на новий єврокубковий сезон.

Незважаючи на прагнення "Зорі" грати в Запоріжжі, УЄФА відповів рішучою відмовою через неготовність "Славутич-Арени" до поєдинків такого рівня. Ключовою проблемою була установка автоматичних турнікетів, але місцева влада (стадіон знаходиться на балансі міста) не захотіла вкладати кошти в модернізацію і реконструкцію арени, а тривалі переговори керівництва клубу з місцевими депутатами ні до чого, відповідно, не призвели.

У "Зорі" було два запасні варіанти – Одеса і Київ, але в підсумку було прийнято рішення зіграти в столиці. По-перше, у "Олімпійського" є досвід прийому одночасно двох єврокубкових команд – "Динамо" в Лізі чемпіонів) і "Дніпра" (в Лізі Європи). По-друге, "Зоря" у попередніх двох сезонах також грала в Лізі Європи в Києві, але тоді це були поєдинки кваліфікації єврокубка і відбувалися вони на стадіоні "Динамо" ім. В. В. Лобановського.

Таким чином вже зараз можна говорити про те, що восени "Олімпійський" прийме шість еврокубкових поєдинків – 3 матчі "Динамо" в Лізі чемпіонів і 3 гри "Зорі" у Лізі Європи.