Мессі і його батька засудили до 21 місяця в'язниці за несплату податків

Суд Барселони засудив нападника збірної Аргентини і "Барселони" Лео Мессі і його батька Хорхе Орасіо Мессі до 21 місяців позбавлення волі за ухилення від сплати податків, повідомляє іспанська Lavanguardia.

Обидва були засуджені зе несплату податків у 2007-2009 роках на загальну суму в 4,1 млн. євро.

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Суд також постановив, що футболіст Мессі повинен виплатити штраф в розмірі €2 млн, а його батько - €1,5 млн.

Разом з тим, гравець може уникнути реального тюремного строку, тому що штраф не передбачає етапування гравця у в'язницю, при терміні менше ніж 24 місяці.