Берлусконі підтвердив продаж "Мілана" китайським інвесторам

Президент футбольного клубу «Мілан» Сільвіо Берлусконі підтвердив продаж футбольного клубу групі китайських інвесторів, повідомляє РБК з посиланням на The Guardian.

Після виходу з лікарні (Берлусконі був госпіталізований до початку червня і переніс операцію на серці), колишній глава уряду Італії, який став власником «Мілана» ще у 1986 році, пояснив, що переговори про угоду тривали більше року, і висловив упевненість у швидкому їх завершення.

За його словами, в найближчі два роки нові господарі повинні будуть виплатити йому €400 млн.

«Я прийняв важливе рішення. Я хочу передати «Мілан» людям, які зможуть зробити клуб великою силою не тільки в Італії, але і в Європі, і в усьому світі. Я продаю клуб людям, які зможуть повернути його на законне місце», — заявив Берлусконі.

За даними Guardian, на чолі групи китайських інвесторів, до якої має перейти контроль над 70% акцій «Мілана», варто засновник пошукової системи Baidu Робін Лі, який займає четверте місце в списку найбагатших людей Китаю. Експерти Forbes оцінює його статки у $11,9 млрд.

В останньому розіграші чемпіонату Італії «Мілан» посів лише сьоме місце, в третій раз поспіль залишившись без єврокубків. Востаннє виграти «серію А» «Мілану» вдалося в 2011 році, тоді ж він узяв і Суперкубок Італії, однак після цієї перемоги як відрізало.

«Мене турбує те, що протягом останніх чотирьох років мені не вдавалося добиватися того, що виходило раніше», — визнав Берлусконі.

У травні 2015 року Gazzetta dello Sport з посиланням на джерело повідомила, що контрольний пакет «Мілана» буде проданий бізнесменові з Таїланду Бі Течауболу за €500 млн. Незабаром Бі Течауболу підтвердив, що досяг принципової домовленості про купівлю частки в «Мілані». У лютому 2016 року газета La Repubblica повідомила, що операція з Течауболу зірвалася, і Сільвіо Берлусконі розглядає пропозицію від інвесторів з Китаю.

На початку червня стало відомо, що китайська компанія Suning Commerce Group стала новим власником футбольного клубу «Інтер» (Мілан). За даними Bloomberg, китайський ритейлер витратить на покупку частини існуючих і знову випущених акцій «Інтера» €270 млн, ставши в результаті власником 68,55% акцій клубу.