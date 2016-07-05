Моуріньо в "Манчестер Юнайтед" хоче побити рекорди Алекса Фергюсона

Новий тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо хоче побити рекорди попереднього наставника команди Алекса Фергюсона за кількістю виграних трофеїв. Про це він заявив на власній презентації в якості головного тренера "МЮ", повідомляє Goal.com.

"Не можу приховувати свій намір досягти рекордів сера Алекса Фергюсона. Це не робота мрії, але кожен хотів би опинитися на моєму місці, тільки не всім випадає така можливість. Мені вона випала", - заявив Моуріньо.

Алекс Фергюсон працював головним тренером "МЮ" протягом 27 років. Він виграв тринадцять чемпіонських титулів і два Кубки чемпіонів.

"Я знаю історію клубу і розумію, чого від мене чекають вболівальники, - продовжує португалець. - Втім, я не нервую. Ця робота прийшла в підходящий момент у моїй кар'єрі. Я перебуваю там, де хочу бути. Мені хочеться працювати з цим клубом і в цій країні".

"Шкода, що ми не виступимо в Лізі чемпіонів. "Манчестер Юнайтед" — це клуб, який повинен грати в Лізі чемпіонів", - додав Моуріньо.

Як повідомляв УНІАН, Жозе Моуріньо очолив "Манчестер Юнайтед" в кінці травня. В якості менеджера "МЮ" португалець придбав форварда Златана Ібрагімовича і Еріка Бейи.

Третім новачком команди найближчим часом має стати вірменський півзахисник дортмундської "Боруссії" Генріх Мхітарян.