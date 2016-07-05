У Роналду в "Реалі" буде особистий лікар, медштаб клубу хоче звільнитися

Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду отримав у своє розпорядження персонального фізіотерапевта, повідомляє championat.com, посилаючись на AS.

31-річний португалець незадоволений докторами клубу, і питання про персонального лікаря він висунув в якості однієї з важливих передумов для продовження свого контракту. Президент "Реала" Флорентіно Перес спочатку не був схильний до такого розвитку подій, але змушений був задовольнити вимогу Роналду.

При цьому, всі сім фізіотерапевтів, що працюють в іспанському гранде, хочуть залишити його.

Раніше повідомлялося, що "Реал" запропонував Роналду продовження контракту до 2020 або 2021 року. Діюча угода гравця в силі до літа 2018 року.