"Барселона" буде оштрафована на 47 мільйонів євро за незаконну угоду про купівлю-продажу землі

Іспанський арбітражний суд ухвалив, що футбольний клуб "Барселона" зобов'язаний анулювати купівлю-продаж 25 гектарів землі в районі Кан Рігалт, повідомляє Goal.com.

Операція була здійснена ще в 2005-му році, коли президентом клубу був Жоан Лапорта, з участю ріелторської компанії Inmobiliaria Mar. За 11 років суд виявив в ній порушення.

Якщо рішення не буде скасовано, «Барселоні» доведеться повернути в казну міста 35,4 мільйона євро, отриманих від тієї угоди. З урахуванням відсотків і штрафів загальна сума досягла 47 мільйонів.

«Зараз не час шукати винних, потрібно спробувати вийти з цієї ситуації з найменшими втратами. Фінансовий департамент та юристи клубу оцінюють можливі наслідки», — заявив офіційний представник «Барселони» Хосеп Вівас.