Зінченко: "Манчестер Сіті" - один з найкращих клубів світу, дуже радий, що я тут"

Український новачок "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів про свої емоції після переходу в англійський клуб. Своїми переживаннями футболіст поділився в коментарі championat.com.

"Емоції – найпозитивніші. Але я розумію, що перехід переходом, а головне – попереду! Чекає маса роботи. "Сіті" – один з найсильніших клубів світу, я дуже радий, що опинився тут. Повідомлень з привітаннями на телефон сьогодні мені прийшло більше, ніж на день народження.

Гвардіола? Це найкращий тренер світу. Не можу дочекатися, коли приступлю до роботи з ним. Сподіваюся, що вийде пристосуватися до його футболу, мені дуже подобається такий стиль гри.

Боязкості ніякої не відчуваю. Навпаки, дуже чекаю знайомства з командою. Головна мета – якомога швидше адаптуватися до нового колективу, нових умов. Планку ставлю максимально високу", – сказав Зінченко.

Як повідомляв УНІАН, вчора Олександр Зінченко перейшов з російської Уфи" в "Манчестер Сіті". Сума трансферу не розголошується.