Виконавчий директор "Шахтаря" перейшов у клуб англійської другої ліги

Колишній виконавчий директором зі стратегії, комерції та маркетингу ФК "Шахтар" (Донецьк) Джо Палмер перейшов в клуб англійского Чемпіоншип "Шеффілд Уенсдей", повідомляється на офіційному сайті клубу.

Палмер буде контролювати комерційну та корпоративну стратегію клубу, а також спостерігати за ходом роздрібної торгівлі (сувеніри, тощо), продажу квитків і маркетингових операцій.

Команда з Шеффілда в минулому сезоні посіла 6-е місце в підсумковій турнірній таблиці Чемпіоншип, але в матчах на виліт поступилася "Халл Сіті" місцем у Прем'єр-лізі.

Палмер пропрацював в "Шахтарі" 6 років, з липня 2010-го року.