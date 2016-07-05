Виконавчий директор "Шахтаря" перейшов у клуб англійської другої ліги
12:03, 05 липня 2016Футбол
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Джо Палмер відтепер обійматиме посаду операційного директора в "Шеффілд Уенсдей".
shakhtar.info
Колишній виконавчий директором зі стратегії, комерції та маркетингу ФК "Шахтар" (Донецьк) Джо Палмер перейшов в клуб англійского Чемпіоншип "Шеффілд Уенсдей", повідомляється на офіційному сайті клубу.
Палмер буде контролювати комерційну та корпоративну стратегію клубу, а також спостерігати за ходом роздрібної торгівлі (сувеніри, тощо), продажу квитків і маркетингових операцій.
Команда з Шеффілда в минулому сезоні посіла 6-е місце в підсумковій турнірній таблиці Чемпіоншип, але в матчах на виліт поступилася "Халл Сіті" місцем у Прем'єр-лізі.
Палмер пропрацював в "Шахтарі" 6 років, з липня 2010-го року.
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