Завдання "Дніпра" в новому сезоні - не вилетіти з Прем'єр-ліги

У наступному сезоні "Дніпро" намагатиметься не вилетіти з Прем'єр-ліги, зайнявши місце в першій десятці турнірної таблиці. Про це в інтерв'ю газеті "Спорт-Експрес" заявив в.о. головного тренера команди Дмитро Михайленко.

"Думаю, що з урахуванням того, що ми починаємо сезон з показником "мінус 9", наш максимум - виживання в чистому вигляді. Керівники дотримуються тієї ж точки зору", - сказав фахівець.

Михайленко також додав, що в наступному сезоні Прем'єр-ліга стане сильніше, ніж раніше.

"Думаю, що зараз - з урахуванням скорочення до 12 клубів - чемпіонат України буде сильніше торішнього. Пройти такий турнір вчорашніми резервістами виявиться майже непосильним завданням. Але якщо ми розбавимо молодь п'ятьма-шістьма досвідченими виконавцями, юним гравцям буде набагато легше долати стресові навантаження - наприклад, ігри з лідерами та виїзні матчі як такі. Будемо відверті, з абсолютного нуля зрілу гру не покажеш. На дорослішання в Прем'єр-лізі зазвичай йде два-три сезони", - вважає наставник "Дніпра".

Як повідомляв УНІАН, Дмитро Михайленко був призначений в. о. головного тренера "Дніпра" 30 червня. На цьому посту він замінив Мирона Маркевича.