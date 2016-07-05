Завдання "Дніпра" в новому сезоні - не вилетіти з Прем'єр-ліги

11:56, 05 липня 2016
Футбол
211

Наставник "Дніпра" Дмитро Михайленко оголосив про цілі клубу на наступний сезон.

Михайленко рассказал о задаче

У наступному сезоні "Дніпро" намагатиметься не вилетіти з Прем'єр-ліги, зайнявши місце в першій десятці турнірної таблиці. Про це в інтерв'ю газеті "Спорт-Експрес" заявив в.о. головного тренера команди Дмитро Михайленко.

"Думаю, що з урахуванням того, що ми починаємо сезон з показником "мінус 9", наш максимум  - виживання в чистому вигляді. Керівники дотримуються тієї ж точки зору", - сказав фахівець.

Михайленко також додав, що в наступному сезоні Прем'єр-ліга стане сильніше, ніж раніше.

"Думаю, що зараз - з урахуванням скорочення до 12 клубів - чемпіонат України буде сильніше торішнього. Пройти такий турнір вчорашніми резервістами виявиться майже непосильним завданням. Але якщо ми розбавимо молодь п'ятьма-шістьма досвідченими виконавцями, юним гравцям буде набагато легше долати стресові навантаження - наприклад, ігри з лідерами та виїзні матчі як такі. Будемо відверті, з абсолютного нуля зрілу гру не покажеш. На дорослішання в Прем'єр-лізі зазвичай йде два-три сезони", - вважає наставник "Дніпра".

Як повідомляв УНІАН, Дмитро Михайленко був призначений в. о. головного тренера "Дніпра" 30 червня. На цьому посту він замінив Мирона Маркевича.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter