Новачок "Манчестер Сіті" Зінченко проведе наступний сезон в голландському "ПСВ" - ЗМІ

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко проведе наступний сезон в голландському клубі "ПСВ". Про це повідомляє сайт російського телеканалу Матч ТВ, посилаючись на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, передсезонну підготовку 19-річний футболіст проведе з "Манчестер Сіті", після чого відправиться в клуб з Ейндховена на правах оренди.

Разом з тим, агент гравця Олег Єрьомін в коментарі виданню "Спорт-Експрес" заявив, що Зінченко має намір закріпитися в основі "Манчестер Сіті" з першого сезону.

"Навіщо нам оренда? Перейти в "Манчестер Сіті", щоб потім піти в оренду? Ні, це не для нас. Можна було тоді по-іншому спланувати кар'єру. Піти у середній клуб, пограти там, щоб потім піти на підвищення. Але у нас здорові амбіції. [Хосеп] Гвардіола знає, він за ним стежив, знає його можливості. Пеп чекає його в команді", - заявив Єрьомін.

"Що буде далі? Доля футболіста складається по-різному. Але ми розраховуємо на те, що Зінченко закріпитись в основному складі "Сіті", буде регулярно виходити на поле», – додав агент.

Нагадаємо, в минулому сезоні Зінченко грав за російську "Уфу". Сьогодні він підписав контракт з англійським "Манчестер Сіті".