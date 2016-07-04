Гендиректор ФК "Уфа": "Зінченко свого часу був не потрібен "Шахтарю", а тепер їм стало прикро"

Російський футбольний клуб "Уфа" можуть зобов'язати заплатити штраф у розмірі 150-200 тисяч доларів за підписання контракту з українським футболістом Олександром Зінченком на початку 2015 року. Таку думку в інтерв'ю "Р-Спорт" висловив гендиректор "Уфи" Шаміль Газізов.

В лютому 2015 року "Уфа" підписав чотирирічний контракт із Зінченко, який раніше виступав за молодіжну команду "Шахтаря". Український клуб був проти трансферу. Зараз ФІФА маэ призначити суму компенсації, яку "Уфа" заплатить "Шахтарю" за перехід гравця.

"Думаю, нас зобов'яжуть виплатити штраф. Сума може скласти близько 150 – 200 тисяч євро. Ми приблизно розуміємо, що і як. Нас ця ситуація не турбує", – сказав Газізов.

Крім того, в інтерв'ю "Спорт-Експрес" він висловив свою точку зору на конфлікт з донецьким "Шахтарем" з-за футболіста.

"Ще коли підписували контракт із Зінченко, я дзвонив у "Шахтар", намагався знайти спільну мову з [Сергієм] Палкіним, але не вийшло. Є певні моменти, які неприємні українському клубу. Олександр був не потрібен "Шахтарю" свого часу, а зараз виявився затребуваним у великому клубі. Мабуть, їм стало прикро", - вважає російський футбольний менеджер.

Він також підкреслив, що "Уфа" не підштовхувала футболіста до розриву контракту з "Шахтарем" і не порушувала регламент ФІФА.

"Жодних порушень з боку "Уфи" не було. Ми діяли згідно всіх регламентів. Зінченко був на переглядах в багатьох клубах, перебував півроку в "Рубіні", потім підписав контракт з нами. "Уфа" не підштовхувала футболіста до розриву відносин з "Шахтарем", це всім відомо, про це знають і в донецькому клубі", – сказав Газізов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український півзахисник Олександр Зінченко підписав контракт з англійським клубом "Манчестер Сіті". Сума трансферу гравця не розголошується, але експерти оцінюють її в 4-5 мільйонів євро.