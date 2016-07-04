"Шахтар" хоче притягнути до відповідальності "Манчестер Сіті" через трансфер Зінченка

Керівництво донецького "Шахтаря" зробить все, щоб притягнути до відповідальності англійський клуб "Манчестер Сіті" за трансфер українського футболіста Олександра Зінченка, Про це в коментарі "Р-Спорт" заявив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

В лютому 2015 року "Уфа" підписала чотирирічний контракт із Зінченко, який раніше виступав за молодіжну команду "Шахтаря". Український клуб був проти трансферу, тому "Уфа" звернулася в Міжнародну федерацію футболу. ФІФА має призначити суму компенсації, яку "Уфа" заплатить "Шахтарю" за перехід гравця.

"Розгляд (щодо переходу Зінченка з "Шахтаря" в "Уфу") ще йде. Природньо, там буде якесь рішення, потім буде позов до CAS і так далі. Все, що з юридичної точки зору можна буде зробити, щоб притягнути "Манчестер Сіті" до відповідальності, буде зроблено. Наскільки це вийде, це вже інше питання. Але всі юридичні процедури будуть дотримані", - сказав Палкін.

"Мені здається, що в цій ситуації "Манчестер Сіті" не зовсім коректно повівся. Я був на зв'язку з їх спортивним директором, пояснював йому ситуацію. Але, на жаль, вони це проігнорували", - додав гендиректор "гірників".

На його думку, перехід футболіста в "Манчестер Сіті" говорить про рівень академії "Шахтаря".

"Йому я можу побажати тільки удачі. Але за кожне рішення, яке він приймає, треба буде нести відповідальність. Те, що сталося між ним і "Шахтарем" – це більшою мірою я списую на те, що в дуже молодому віці навколо нього з'явилися не дуже чесні агенти, які просто збили гравця з пантелику, а сьогодні намагаються на ньому заробити серйозні гроші", - вважає Палкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, Олександр Зінченко став гравцем "Манчестер Сіті".