"Шахтар" хоче притягнути до відповідальності "Манчестер Сіті" через трансфер Зінченка
Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін бажає отримати компенсацію за українського футболіста.
Керівництво донецького "Шахтаря" зробить все, щоб притягнути до відповідальності англійський клуб "Манчестер Сіті" за трансфер українського футболіста Олександра Зінченка, Про це в коментарі "Р-Спорт" заявив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.
В лютому 2015 року "Уфа" підписала чотирирічний контракт із Зінченко, який раніше виступав за молодіжну команду "Шахтаря". Український клуб був проти трансферу, тому "Уфа" звернулася в Міжнародну федерацію футболу. ФІФА має призначити суму компенсації, яку "Уфа" заплатить "Шахтарю" за перехід гравця.
"Розгляд (щодо переходу Зінченка з "Шахтаря" в "Уфу") ще йде. Природньо, там буде якесь рішення, потім буде позов до CAS і так далі. Все, що з юридичної точки зору можна буде зробити, щоб притягнути "Манчестер Сіті" до відповідальності, буде зроблено. Наскільки це вийде, це вже інше питання. Але всі юридичні процедури будуть дотримані", - сказав Палкін.
"Мені здається, що в цій ситуації "Манчестер Сіті" не зовсім коректно повівся. Я був на зв'язку з їх спортивним директором, пояснював йому ситуацію. Але, на жаль, вони це проігнорували", - додав гендиректор "гірників".
На його думку, перехід футболіста в "Манчестер Сіті" говорить про рівень академії "Шахтаря".
"Йому я можу побажати тільки удачі. Але за кожне рішення, яке він приймає, треба буде нести відповідальність. Те, що сталося між ним і "Шахтарем" – це більшою мірою я списую на те, що в дуже молодому віці навколо нього з'явилися не дуже чесні агенти, які просто збили гравця з пантелику, а сьогодні намагаються на ньому заробити серйозні гроші", - вважає Палкін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, Олександр Зінченко став гравцем "Манчестер Сіті".