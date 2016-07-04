Офіційно: Зінченко став гравцем "Манчестер Сіті"

Англійський "Манчестер Сіті" офіційно оголосив про підписання контракту з 19-річним українським півзахисником Олександром Зінченком. Відповідний запис з'явився на клубній сторінці в Twitter.

Олександр Зінченко народився в місті Радомишль Житомирської області. У 2010 році потрапив в систему донецького "Шахтаря", де пізніше зарекомендував себе з найкращого боку в матчах юнацької ліги УЄФА.

В лютому 2015 року Зінченко став гравцем російської Уфи". За підсумками сезону 2015/16 вболівальники визнали його найкращим гравцем команди.

З 2015 року півзахисник викликається до національної збірної України, з якою взяв участь на Євро-2016. Раніше він виступав в молодіжних та юнацьких збірних країни.

Додамо, що Зінченко став шостим представником України в історії англійської Прем'єр-ліги. Раніше у провідному європейському чемпіонаті грали Олександр Євтушок, Олег Лужний, Сергій Ребров, Андрій Воронін та Андрій Шевченко.