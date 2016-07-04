Призовий фонд Суперкубка України складе 1,5 мільйона гривень

Призовий фонд матчу за Суперкубок України складе 1,5 млн. грн., повідомив сьогодні на презентації матчу-турніру Президент української Прем'єр-Ліги Володимир Генінсон.

"Призовий фонд матчу - півтора мільйона гривень. Переможець отримує мільйон, команда що програла 500 тисяч гривень", - зазначив керівник УПЛ.

"Суперкубок України дасть старт сезону, який обіцяє бути дуже гарячим, - каже Генінсон. - Протягом тижня в Одесі будуть проходити різні заходи, присвячені Суперкубку, починаючи з пересувної експозиції Суперкубка в супроводі промо-кортежу і завершуючи тематичними вечірками та офіційної фан-зоною".

"Що стосується продажу квитків, то вже продано близько п'яти тисяч квитків. Є великий інтерес до матчу, тому ми сподіваємося, що в Одесі стадіон буде заповнений під зав'язку", - підсумував президент УПЛ.

Як повідомляв УНІАН, матч за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 16 липня в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок гри о 21.00