Луганська "Зоря" підсилилася двома футболістами "Шахтаря"

Два футболісти донецького "Шахтаря" Іван Петряк і Едуард Соболь стали гравцями "Зорі", повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Обидва футболісти перебували на тренувальному зборі "Шахтаря" в Нідерландах, але не змогли витримати конкуренцію за місце в основному складі перед новим тренером "гірників" Пауло Фонсекою.

Іван Петряк - вихованець київської школи футболу, але на професійному рівні виступав виключно в "Зорі". Взимку 2016 року його контракт викупив "Шахтар" та відразу відправив у оренду до луганської команди.

Протягом минулого чемпіонату 22-річний Петряк провів за "Зорю" у чемпіонаті України 22 матчі, забивши 2 м'ячі. Влітку він був викликаний у національну збірну України для підготовки до Євро-2016, але у фінальну заявку національної команди пробитися не зміг.

Захисник Едуард Соболь - вихованець запорізького "Металурга". В "Шахтар" він потрапив у 2013 році і з тих пір зіграв за "гірників" у 11 матчах. 21-річний футболіст також здавався в оренду в донецький "Металург" і харківський "Металіст".