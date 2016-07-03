Київське "Динамо" обіграло чемпіона Болгарії

Київське "Динамо" завершило перемогою з рахунком 2:1 контрольний матч проти болгарського "Лудогорца", повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Поєдинок відбувся в рамках тренувального збору киян в Австрії.

У складі "Динамо" голами відзначилися Віталій Буяльський та Артем Бесєдін. Примітно, що весь другий тайм команда Сергія Реброва провела в більшості після того, як наприкінці першої половини гри у суперника за дві жовті картки був вилучений захисник Космін Моці.

Також додамо, що серед гравців збірних команд, які виступали на Євро-2016, участь у зустрічі взяв лише півзахисник Сергій Сидорчук.

Динамо (Київ, Україна) — Лудогорец (Разград, Болгарія) — 2:1 (1:1)

Голи: Буяльський (2), Бесєдін (72) — Кафу (3);

Д: Шовковський (Рудько, 46), Лук'янчук (Очігава, 61), Морозюк, Антунеш (Макаренко, 61), Селін, Сидорчук (Корзун, 46), Буяльський (Бесєдін, 61), Гонсалес (Мякушко, 19), Федорчук (Андрієвський, 59), Громов (Теодорчик, 61), Мораес (Гладкий, 46).

Вилучений: Моці (43).