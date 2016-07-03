Лондонський "Челсі" придбав бельгійського форварда за 40 мільйонів євро

Англійський "Челсі" підписав п'ятирічний контракт з 22-річним бельгійським нападником Міші Батшуаї, повідомляє офіційний сайт клубу.

Форвард став першим придбанням Антоніо Конте на посаді головного тренера лондонської команди.

Раніше футболіст виступав у французькому "Марселі", на його рахунку 23 голи в 50 матчах за команду у всіх турнірах минулого сезону. До цього Батшуаї кілька років грав за бельгійський "Стандард".

За інформацією французького видання L'Equipe, сума трансферу Батшуайи мала скласти близько 40 мільйонів євро.

Зазначимо, що футболіст, виступаючи за збірну Бельгії, взяв участь у Євро-2016 і забив гол у матчі 1/8 фіналу проти Угорщини.