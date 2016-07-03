Знаменитий екс-футболіст "Мілана" відмовився очолювати збірну Казахстану
17:34, 03 липня 2016Футбол
605
Ріно Гаттузо відмовився від пропозиції, пославшись на сімейні обставини.
Goal.com
Екс-футболіст італійського "Мілана", а нині тренер Дженнаро Гаттузо відмовився очолити збірну Казахстану, повідомляє sports.kz.
За словами генерального менеджера ФК "Астана" Марко Трабуккі, який вів переговори з Гаттузо, тренеру завадили очолити національну команду сімейні обставини.
"Були переговори, що їх провадив я. Вони тривали дуже довго. У підсумку через сімейні та футбольні причини Гаттузо вирішив відхилити дану пропозицію", - сказав Трабуккі.
Зазначимо, що в минулому сезоні Гаттузо вивів команду "Піза" у Серію Б - другий дивізіон чемпіонату Італії.
У кінці червня новим головним тренером збірної Казахстану став Талгат Байсуфінов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter