Знаменитий екс-футболіст "Мілана" відмовився очолювати збірну Казахстану

Екс-футболіст італійського "Мілана", а нині тренер Дженнаро Гаттузо відмовився очолити збірну Казахстану, повідомляє sports.kz.

За словами генерального менеджера ФК "Астана" Марко Трабуккі, який вів переговори з Гаттузо, тренеру завадили очолити національну команду сімейні обставини.

"Були переговори, що їх провадив я. Вони тривали дуже довго. У підсумку через сімейні та футбольні причини Гаттузо вирішив відхилити дану пропозицію", - сказав Трабуккі.

Зазначимо, що в минулому сезоні Гаттузо вивів команду "Піза" у Серію Б - другий дивізіон чемпіонату Італії.

У кінці червня новим головним тренером збірної Казахстану став Талгат Байсуфінов.