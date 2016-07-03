Ротань продовжить виступати за "Дніпро", Кобахідзе пішов у "Ворсклу"

Півзахисник "Дніпра" і збірної України Руслан Ротань не збирається залишати команду цього літа. Про це повідомляє fcdnipro.com, посилаючись на інформацію, що прозвучала в ефірі ТБ-програми "Дніпро-футбол".

Зазначається, що термін дії попереднього контракту Ротаня з "Дніпром" закінчився цього літа.

Разом з тим, інший півзахисник "Дніпра" Олександр Кобахідзе перейшов у "Ворсклу", про що повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Футболіст підписав з "Воркслой" контракт на два роки.

Руслан Ротань почав виступати за "Дніпро" в 1998-му році. У 2005-2008 роках він захищав кольори київського "Динамо", після чого повернувся в рідну команду. У минулому сезоні він зіграв за "Дніпро" в 21 матчі чемпіонату України, забивши чотири м'ячі.

Олександр Кобахідзе став гравцем "Дніпра" у 2008 році після того, як провів три сезони в тбіліському "Динамо". Однак закріпитися в складі "Дніпра" йому не вдалося - за вісім років півзахисник провів в основному складі команди 8 матчів. В цей час він кілька разів здавався в оренду - в криворізький "Кривбас", київський "Арсенал" і луцьку "Волинь".

Нагадаємо, влітку "Дніпро" покинули ряд основних гравців команди - Бруно Гама, Артем Шахов, Лео Матос, Артем Федецький, Матеус, Джон Руїс, Ян Лаштувка, Дмитро Чигринський, Андерсон Піко, Папа Гуйє, Дуглас.

Разом з тим, власник "Дніпра" Ігор Коломойський повідомив, що менеджмент клубу розробляє нову стратегію розвитку команди. "Ненормально витрачати скажені гроші за коефіцієнт корисної дії, який дорівнює нулю, - зазначив власник "Дніпра".