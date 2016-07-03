Донецькому "Шахтарю" не знадобився півзахисник збірної України

Півзахисник збірної України Олександр Караваєв повернувся до луганської "Зорі", де провів останні два роки кар'єри. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Права на 24-річного футболіста належать донецькому "Шахтарю", який зараз під керівництвом нового тренера Пауло Фонсеки працює на зборах в Нідерландах.

Вчора і сьогодні до складу "гірників" приєдналися футболісти збірної України, але Караваєва серед них не виявилося. Замість Нідерландів півзахисник відправився до Словенії, де проводить підготовку до наступного сезону "Зоря".

Нагадаємо, Олександр Караваєв потрапив до системи донецького "Шахтаря" у віці 13 років, але за першу команду не провів жодного матчу. З 2012-го року він регулярно здавався в оренду - в ФК "Севастополь" і луганську "Зорю".

У минулому сезоні Прем'єр-ліги Караваєв провів за луганську команду 25 матчів, забивши 8 голів. У складі збірної України він взяв участь у Євро-2016, але під час турніру на полі не з'являвся.