Прем'єр-ліга презентувала офіційний м'яч Суперкубка України

Офіційним м'ячем Суперкубка України з футболу став Select Brilliant Super FIFA, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Це стало можливим після того, як УПЛ підписала договір про співпрацю з датською компанією-виробником спортивного інвентарю та екіпіровки Select Sport. При цьому, наголошується, що м'ячі Select є офіційними в матчах за Суперкубок України з 2011 року.

Матч за Суперкубок України, в якому зустрінуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо", відбудеться 16 липня на одеському стадіоні "Чорноморець".

Останні чотири роки цей трофей вигравав "Шахтар".