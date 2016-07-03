Прем'єр-ліга презентувала офіційний м'яч Суперкубка України
12:13, 03 липня 2016Футбол
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"Шахтар" і "Динамо" зіграють в Одесі м'ячем Select Brilliant Super FIFA.
УПЛ презентувала м'яч Суперкубка / soccerpoint.com.ua
Офіційним м'ячем Суперкубка України з футболу став Select Brilliant Super FIFA, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
Це стало можливим після того, як УПЛ підписала договір про співпрацю з датською компанією-виробником спортивного інвентарю та екіпіровки Select Sport. При цьому, наголошується, що м'ячі Select є офіційними в матчах за Суперкубок України з 2011 року.
Матч за Суперкубок України, в якому зустрінуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо", відбудеться 16 липня на одеському стадіоні "Чорноморець".
Останні чотири роки цей трофей вигравав "Шахтар".
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