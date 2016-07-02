Райан Гіггз покинув "Манчестер Юнайтед" після 29 сезонів

Райан Гіггз , який з'явився в "Манчестер Юнайтед" у віці 14-ти років, покинув клуб і почне самостійну тренерську кар'єру, повідомляє офіційний сайт клубу.

42-річний Гіггз є рекордсменом за кількістю часу, проведеного в манкуніанській команді, вигравши з командою всі можливі трофеї у світовому клубному футболі.

«Після 29 сезонів в МЮ в ролі гравця і асистента головного тренера я знаю, що перемога знаходиться в ДНК цього клубу. Юнайтед дає шанс молодим і демонструє яскравий атакуючий футбол», – зазначив Гіггз.

«Це дуже серйозне рішення для мене – покинути клуб, який був частиною мого життя з 14 років. Воно далося мені дуже важко. Тим не менш, я думаю, прийшов час для цього. Незважаючи на те, що у мене немає якихось конкретних планів з приводу моєї майбутньої кар'єри тренера, саме до неї я і прагну. Я хочу подякувати всім, хто має відношення до клубу, і - особливо - уболівальникам. Я насолоджувався кожною хвилиною свого перебування на "Олд Траффорд" і як тренер, і як гравець. Також я хочу привітати з призначенням Жозе Моуріньо. Тепер він – головний тренер найбільшого в світі клубу», – додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що у "Манчестер Юнайтед" перейшов екс-гравець донецького "Шахтаря" та німецької "Борусії" з Дортмунтда Генріх Мхітарян. Вірменського футболіста у складі команди хотів бачити новий тренер Жозе Моурино.