Екс-гравець донецького "Шахтаря" Мхітарян перейшов в "Манчестер Юнайтед"

Футболіст збірної Вірменії Генріх Мхітарян перейшов в англійський "Манчестер Юнайтед", повідомляється в Twitter його вже колишнього клубу німецької "Боруссії" з Дортмунда.

Раніше бажання бачити гравця в рядах своєї команди висловив новий тренер "манкуніанців" Жозе Моуріньо.

Подробиці нового контракту не наводяться.

27-річний Мхітарян провів три сезони (2010-2013) у складі донецького "Шахтаря", після чого переїхав в німецьку "Боруссію". У складі гірників гравець провів 72 гри (38 голів), а в складі німецького клубу - 90 матчів (23 голи).

З 2007 року він виступає в національній збірній Вірменії, у складі якої вже провів 59 матчів (19 голів). До цього він виступав в вірменських національних командах всіх вікових груп (до 17-ти до 19-ти та до 21-го року).