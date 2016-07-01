Львівські "Карпати" спростували чутки про матч з російським ФК "Урал": не заблукайте у словенських горах

Футбольний клуб "Карпати" (Львів) запевняє, що не збирається проводити товариський матч в рамках нинішнього літнього міжсезоння проти російського ФК "Урал" з Єкатеринбургу, повідомляється на офіційному сайті ФК "Карпати".

На офіційному сайті російського ФК «Урал» з’явилася інформація про те, що у рамках тренувальних зборів в Словенії, ця команда зіграє спаринг проти львівських «Карпат». ФК «Карпати» запевняє, що ця інформація не відповідає дійсності. "Більше того, попередньої, поточної чи будь-якої іншої домовленості про проведення спарингу із «Уралом» або ж із будь-яким іншим російським клубом, у ФК «Карпати» нема і бути не може", - заявили у клубі.

ФК «Карпати» наполегливо просить перевіряти та уточнювати інформацію щодо спаринг-партнерів львівського клубу.

"Також «Карпати» бажають ФК «Урал» гарних зборів і зичать йому не заблукати у словенських горах", - додається у заяві.

За інформацією ФК "Урал" матч мав відбутися 6 липня.