Неймар продовжив контракт з "Барселоною" на п'ять років (відео)

Бразилець Неймар підписав нову угоду з іспанською "Барселоною" терміном на 5 років - до 2021 року, повідомляється на офіційному сайті каталонської команди.

При цьому, сума відступних за гравця, постійно буде збільшуватися. У перший рік контракту його зможуть викупити за 200 млн. євро, у другій - €222 млн і в наступні три роки - €250 млн.

Неймар перейшов в "Барселону" з бразильського "Сантоса" в 2013-му році. Протягом останніх трьох сезонів в 141 матчі за клуб він забив 85 голів - 15 у своєму першому сезоні, 39 - другому і 31 в третьому . Разом з командою він двічі ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок Іспанії, а також Суперкубок Європи, Суперкубок Іспанії та Кубок світу серед клубів. Крім того, він забив гол у переможному фіналі Ліги чемпіонів-2015 проти італійського "Ювентуса".