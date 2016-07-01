Гравець збірної Іспанії Ноліто підписав контракт з "Манчестер Сіті"

Атакуючий півзахисник Ноліто офіційно став гравцем «Манчестер Сіті», підписавши контракт на чотири роки, повідомляє сайт клубу.

29-річний футболіст грав в «Барселоні» під керівництвом нинішнього тренера "Сіті" Пепа Гвардіоли в період з 2008 по 2011 рік. Щоправда, тоді гравець в основному представляв «Барселону Б».

Ноліто, який виступає в амплуа нападника і півзахисника починав професійну кар'єру в «Есихі Баломпьє», де в період з 2006 по 2008 рік виходив на поле 76 разів.

Потім футболіст перейшов в «Барселону Б», де залишався три роки: він провів за команду 106 матчів і забив 29 м'ячів. Потім Гвардіола перевів гравця в головну команду «Барселони», де в сезоні-2010/11 він зіграв лише п'ять ігор.

Незважаючи на п'ятирічний контракт, запропонований іспанським грандом, Ноліто прийняв рішення перейти в «Бенфіку» і провів у португальському клубі два сезони, взявши участь у 63 матчах і забивши 16 голів.

У 2012/13 рр. Ноліто провів шість місяців в «Гранаді» на правах оренди, а потім перейшов в «Сельту» за довгостроковою угодою.

У «Сельті» Ноліто завоював репутацію одного з ключових гравців, а в 28 років вперше виступив у національній збірній Іспанії (іспанці поступилися Німеччині з рахунком 0:1).

Нападник увійшов у попередній склад іспанської збірної на Євро-2016, забив голи в товариських матчах з Боснією та Південною Кореєю й отримав місце у фінальному списку 23 гравців.

Ноліто грав у стартовому складі в трьох матчах збірної Іспанії у груповому раунді Євро-2016.