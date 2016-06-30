"Динамо" обіграло команду другої німецької Бундесліги в першому матчі міжсезоння

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь київського клубу, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Гра в першому таймі проходила в досить живому ключі. «Біло-сині» володіли територіальною перевагою і періодично здійснювали небезпечні підходи до воріт своїх суперників. Більшість з них народжувалося на лівому фланзі атаки, де намагався творити та виводити партнерів на завершальний удар Артем Громов. Праворуч подібної активності від Дерліза Гонсалеса практично не здійснювалось.

На 18-й хвилині добре виконаний Миколою Морозюком штрафний спонукав продемонструвати всю свою майстерність голкіпера «Вюрцбюргера» Домініка Брунхубнера. Відповіддю німців став досить небезпечний удар (правда неточний) орендованого у «Баварії» Патріка Вайрауха. З цікавих епізодів до перерви також можна відзначити момент, коли звільнився від опіки Лукаш Теодорчик, але його «пострілу» не бракувало точності.

У другому таймі тренери обох команд радикально змінили склади своїх команд, що в більшій мірі виявилося на руку київським динамівцям. На 59-й хвилині флангова подача Артема Бесєдіна справа знайшла Олександра Гладкого, який ефектно головою відправив футбольний снаряд у ворота «Вюрцбюргера»!

Надалі гра проходила під диктовку підопічних Сергія Реброва, які були значно ближчими до того щоб збільшити свою перевагу, ніж гравці Бернда Холлербаха зрівняти рахунок.

Так, на 77-й хвилині Жуніор Мораес, що успадкував капітанську пов'язку від Данило Сильви був дуже близький до взяття воріт німців, а через три хвилини блискучий прохід Віторіно Антунеша по лівому флангу закінчився вивіреною передачею Гладкому, але той випередивши захисника направив м'яч вище воріт...

«Динамо» (Київ, Україна) – «Вюрцбюргер кікерс» (Німеччина) – 1:0 (0:0)

«Динамо»: (стартовий склад): Бущан, Сильва (к), Очігава, Макаренко, Морозюк, Андрієвський, Буяльський, Гонсалес, Корзун, Громов, Теодорчик.

У другому таймі взяли участь: Коваль, Лук'янчук, Антунеш, Селін, Мякушко, Федорчук, Бесєдін, Мораес (к), Гладкий.

Гол: Гладкий (59, пас Бесєдін).