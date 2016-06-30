В. о. головного тренера "Дніпра" призначений Михайленко
18:59, 30 червня 2016Футбол
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Відомий у минулому футболіст останнім часом очолював молодіжний склад дніпропетровського клубу.
fcdnipro.ua
Виконуючим обов'язки головного тренера футбольного клубу «Дніпро» призначений Дмитро Михайленко, повідомляє офіційний сайт клубу.
Фахівець очолював до останнього часу молодіжний склад команди.
Під його керівництвом дубль дніпрян в останні три сезони незмінно фінішував у трійці призерів, ставши у сезоні 2014/2015 чемпіоном України.
Як гравець, Михайленко виступав у складі "Дніпра" з 1990 по 1994 роки та з 2002 по 2006, провів за команду в цілому 133 офіційні гри, забив 18 голів.
Найбільших досягнень Михайленко домігся у складі київського "Динамо" (1994-2001), у складі якого 7 разів ставав чемпіоном України і 4 рази - володарем Кубка країни.
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