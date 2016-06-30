Ібрагімовіч оголосив про перехід в "Манчестер Юнайтед"

Шведський форвард Златан Ібрагімовіч став футболістом англійського "Манчестер Юнайтед". Про це футболіст написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Прийшов час дати світові знати: мій наступний пункт призначення – "Манчестер Юнайтед", – написав Ібрахімовіч.

Форвард дістався "МЮ" безкоштовно, так як термін дії його контракту з французьким "ПСЖ" минув після закінчення минулого сезону.

Раніше очікувалося, що Ібрагімовіч підпише контракт з "Юнайтед" до початку Євро-2016, але тоді сторони не встигли узгодити деталі співпраці.

Нагадаємо, 34-річний Златан Ібрагімовіч раніше виступав у багатьох топ-клубах Європи - голландському "Аяксі", італійських "Ювентусі", "Інтері" та "Мілані", іспанській "Барселоні", французькому "ПСЖ". У кожному з цих клубів швед вигравав чемпіонат країни, але ніколи не ставав володарем Кубка чемпіонів.