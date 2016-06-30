Кубок України в новому сезоні буде розіграний за новою формулою

У новому сезоні Кубок України буде розіграний за новою формулою, повідомляє "Террикон".

Як повідомлялося раніше, всі стадії турніру будуть складатися з одного матчу. Однак це не єдина зміна. Тепер жеребкування кожної стадії турніру проходитиме за "сліпим" принципом, тобто без використання рейтингу.

Найважливіше нововведення - шість найкращих команд Прем'єр-ліги будуть стартувати в Кубку з 1/8 фіналу. Ці команди будут визначені за турнірною таблицей УПЛ на момент жеребкування 1/16 фіналу.

Таким чином, формула Кубка України в наступному сезоні буде виглядати так:

1-й раунд - 16 команд Другої ліги;

2-й раунд - 8 переможців 1-го раунду; 2 команди Другої ліги; 18 команд Першої ліги;

1/16 фіналу - 14 переможців 2-го раунду; 6 команд УПЛ (7-12 місця);

1/8 фіналу - 10 переможців 1/16 фіналу; 6 команд УПЛ (1-6 місця);

1/4 фіналу - 1/2 фіналу - Фінал.

Всі зміни має затвердити Виконком ФФУ, засідання якого відбудеться на початку липня. Матчі 1-го раунду заплановані на 20 липня.

Як повідомляв УНІАН, раніше в донецькому "Шахтарі" пропонували реформувати Кубок України.