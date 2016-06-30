Генпрокуратура розпочала розслідування про участь "Металіста" у договірних матчах

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування у справі про участь футболістів харківського "Металіста" U-21 та U-19 у договірних матчах, повідомляє ua-football.com.

ГПУ вже отримала дозвіл суду на доступ до фінансових документів футболістів. Вони підозрюються в тому, що в серпні-листопаді 2015 року отримували гроші від третіх осіб за певні дії у футбольних матчах.

В матеріалах справи зазначено, що 14 гравців команди впливали на результати матчів з "Волинню", "Говерлою", "Ворсклою", "Шахтарем", "Динамо", "Дніпром", "Скалою" та "Карпатами".

Як повідомляв УНІАН, харківський "Металіст" не отримав атестат для участі в наступному сезоні Прем'єр-лізі. Ймовірно, в наступному місяці, коли відбудеться виконком ФФУ і будуть затверджені всі учасники наступного сезону, клуб припинить існування.