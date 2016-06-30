Маркевич подав у відставку з поста головного тренера "Дніпра"

Головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич подав у відставку зі своєї посади. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті "Спорт-Експрес в Україні".

"Тепер про майбутнє "Дніпра" доведеться думати не мені - я подаю у відставку. Про це заявив напередодні керівництву клубу. Не бачу сенсу продовжувати роботу - тим більше, безкоштовно", - сказав Маркевич.

"Ми живемо у цивілізованому світі, де зароблене чесною працею потрібно віддавати. А жити цілий рік в невіданні і втрачати одного футболіста за іншим - такого в іменитому клубі бути не повинно", - вважає фахівець.

"Майже всі гравці роз'їхалися в інші країни і клуби. Наскільки я зрозумів, прийшов час молодих футболістів і молодих тренерів. Можливо, в цьому є логіка. Не знаю...", - додав Маркевич.

Нагадаємо, Мирон Маркевич очолив "Дніпро" влітку 2014 року і в сезоні-2014/15 привів команду до фіналу Ліги Європи. Минулий чемпіонат України команда завершила на третьому місці в турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, під час міжсезоння "Дніпро" залишила низка футболістів. Зокрема, Лео Матос і Євген Шахов стали гравцями грецького ПАОКа, Дмитро Чигринський перейшов у грецький АЕК, Джон Руїс - в сербську "Црвену Звезду", Бруно Гама - в іспанський "Депортиво", Матеус - в китайський "Шицзячжуан Юнчан". Також в якості вільних агентів клуб залишили Ян Лаштувка та Артем Федецький.

Нагадаємо, вчора власник "Дніпра" Ігор Коломойський повідомив, що менеджмент клубу розробляє нову стратегію розвитку команди.

"Ненормально витрачати шалені гроші за коефіцієнт корисної дії, який дорівнює нулю, - зазначив він.