Захисник збірної України Федецький має намір продовжити кар'єру за кордоном

Захисник "Дніпра" і збірної України Артем Федецький має намір продовжити футбольну кар'єру за кордоном. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Depo Sector.

"Завтра закінчується контракт і буду займатися працевлаштуванням в іншій команді", - повідомив Федецький.

За його словами, варіанти продовження кар'єри в чемпіонаті України він не розглядає.

"В жодному випадку. Це буде чемпіонат значно сильніший за український. В нас така розруха, що це чемпіонатом важко назвати. Я не знаю, що треба зробити, щоб врятувати ці змагання", - вважає футболіст.

Нагадаємо, 31-річний захисник виступав у "Дніпрі" з 2012 року. Раніше він грав за донецький "Шахтар", київський "Арсенал", ФК "Харків" і львівські "Карпати".