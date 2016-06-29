Півзахисник "Шахтаря" Фред відбув дискваліфікацію і зіграє на Олімпіаді

Тренерський штаб олімпійської збірної Бразилії з футболу оголосив остаточний склад команди на Олімпіаду-2016 в Ріо-де-Жанейро.

У складі команди присутній півзахисник донецького "Шахтаря" Фред.

Нагадаємо, що влітку 2015 року футболіст провалив допінг-тест під час участі в Кубку Америки у складі збірної Бразилії. Термін дискваліфікації гравця закінчився 27 червня 2016 року.

Нещодавно футболіст продовжив контракт з донецьким клубом.

Всього у складі збірної Бразилії на домашню Олімпіаду 18 гравців, третина з яких представляє клуби Європи. Зокрема, в Іграх візьмуть участь Неймар ("Барселона") і Дугалс Коста ("Баварія").

У списку гравців воротарі - Фернандо Прасс (Палмейрас), Вілсон (Атлетіко Мінейро); захисники - Луан (Васку да Гама), Родріго Кайо (Сан-Паулу), Маркиньос (ПСЖ), Дуглас Сантос (Атлетіко Мінейро), Зека (Сантос), Вілліан (Інтернасьонал); півзахисники - Рафінья (Барселона), Родріго Доурадо (Інтернасьонал), Фред (Шахтар), Тіаго Майя (Сантос), Феліпе Андерсон (Лаціо); нападники - Неймар (Барселона), Дуглас Коста (Баварія), Габріел (Сантос), Габріел Жезус (Палмейрас), Луан (Греміо).

Футбольний турнір Олімпіади пройде з 4 по 20 серпня.