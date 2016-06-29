Коломойський: "Чутки про закриття "Дніпра"? За цим стоїть ФФУ"

Власник дніпропетровського футбольного клубу "Дніпро" Ігор Коломойський у коментарі ТСН.ua спростував чутки про ліквідацію команди.

"Я з подивом з преси дізнався, що клуб закривається за моїм рішенням. За весь цей час мені ніхто не подзвонив і не запитав, чи це правда", - прокоментував інформацію про скору ліквідацію клубу, поширену сайтом Fcdnipro.com, власник "Дніпра" Ігор Коломойський.

За його словами, зараз команда справді переживає не найкращі часи, але мова про закриття клубу не йде і зараз він збирається на збори і готується до матчів Прем'єр-ліги. Менеджмент "Дніпра", своєю чергою, розробляє нову стратегію розвитку для її подальшого затвердження акціонером.

"Клуб не буде жити в тому режимі, що раніше. Ненормально витрачати шалені гроші за коефіцієнта корисної дії, який дорівнює нулю, - зазначив Коломойський. - Підходи не можна не переглянути після поразки нашої команди мільйонерів команді "листонош" (йдеться про поразу збірної України на Євро-2016 від збірної Північної Ірландії – ред.)".

Щодо джерел чуток про ліквідацію клубу, Коломойський вважає, що за ними стоїть Федерація футболу України: "Коли не вийшло перекласти відповідальність за "успішний" виступ на спортивних журналістів, вирішили переключити увагу на історію з "Дніпром".

Про майбутнє клубу Коломойський пообіцяв розповісти пізніше: "Ми зараз шукаємо вузькі місця і намагаємося зрозуміти, хто винен і що робити".

Раніше ряд ЗМІ з посиланням на сайт фанатів дніпропетровської команди опублікували інформацію про начебто припинення існування "Дніпра" найближчим часом.