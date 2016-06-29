Гендиректор ФК "Дніпро": "Команда готується до нового сезону"

Генеральний директор ФК «Дніпро» Андрій Стеценко прокоментував поширену в ЗМІ інформацію про нібито припинення існування клубу, повідомляє ФК "Дніпро".

— На жаль, в інтернеті дуже легко можна написати все, що завгодно. Причому написати, не відповідаючи ні за правдивість своїх слів, ні за їх наслідки. Можу сказати одне: клуб існує, команда готується до сезону. Дійсно, зараз у нас не найпростіший період, але прикладаються всі зусилля, щоб ми його пройшли, - зазначив гендиректор.

Раніше ряд ЗМІ з посиланням на сайт фанатів дніпропетровської команди опублікували інформацію про начебто припинення існування "Дніпра" найближчим часом.