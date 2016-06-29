Хорватський захисник київського "Динамо" потрапив до сфери інтересів "Міддлсбро"

Англійський "Міддлсбро" зацікавлений у придбанні хорватського захисника київського "Динамо" Домагоя Віди, повідомляє Сlub Call.

Зазначається, що наставник команди Айтор Каранка займається пошуком гравця на місце правого захисника. Віда може зіграти на цій позиції, але основним для нього є амплуа центрального захисника.

Раніше повідомлялося, що гра Домагоя Віди на Євро-2016 вразила наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо. Нібито португальський фахівець був готовий запросити хорвата на "Олд Траффорд".

Нагадаємо, Віда виступає у київському "Динамо" з 2013-го року, ставши з командою дворазовим чемпіоном України.

"Міддлсбро" в минулому сезоні посів друге місце в англійській Чемпіоншипі і вперше за сім років отримав право зіграти в Прем'єр-лізі.