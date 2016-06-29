Італійський "Мілан" назвав ім'я нового головного тренера

Новим головним тренером італійського "Мілана" став Вінченцо Монтелла, повідомив клуб на офіційній сторінці в соціальній мережі Twitter.

42-річний фахівець підписав з клубом дворічний контракт.

В сезоні 2015/16 Монтелла працював з генуезькою "Сампдорією", яку очолив у листопаді минулого року і привів до 15-го місця в Серії А.

До цього наставник три роки очолював "Фіорентину". Під його керівництвом флорентійська команда незмінно завершувала чемпіонат Італії на четвертому місці в турнірній таблиці, а в сезоні-2014/15 виходила до півфіналу Ліги Європи.

Раніше Монтелла працював з "Катаньєю" та знаходився в якості виконуючого обов'язки головного тренера "Роми".

Зазначимо, що з 2014-го року жоден тренер не протримався в "Мілані" більш сезону. Кларенс Зеєдорф, Філіппо Індзагі та Сініша Михайлович були звільнені з клубу, не пропрацювавши з командою і року. Останнім тренером "россо-нері" був Крістіан Броккі, під керівництвом якого "Мілан" провів заключні сім матчів минулого сезону.