Екс-тренер Коноплянки очолив французький "ПСЖ"
19:19, 28 червня 2016Футбол
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Унаї Емері став головним тренером чемпіонів Франції.
Емері очолив "ПСЖ" / telegraph.co.uk
Іспанський фахівець Унаї Емері став головним тренером французького "ПСЖ", повідомляє офіційний сайт клубу.
У паризькій команді Емері замінить Лорана Блана, який очолював її попередні три сезони. Вчора Блан і "ПСЖ" розірвали контракт.
Іспанець підписав з "ПСЖ" дворічний контракт з можливістю пролонгації ще на сезон. Раніше видання L'Equipe повідомляло, що його зарплата в Парижі може скласти 5 мільйонів євро в рік.
44-річний Емері попередні два з половиною роки був головним тренером "Севільї", яку привів до трьох поспіль перемог у Лізі Європи.
Також Емері працював з московським "Спартаком", іспанськими "Валенсією" і "Альмерією".
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