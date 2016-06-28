Екс-тренер Коноплянки очолив французький "ПСЖ"

Іспанський фахівець Унаї Емері став головним тренером французького "ПСЖ", повідомляє офіційний сайт клубу.

У паризькій команді Емері замінить Лорана Блана, який очолював її попередні три сезони. Вчора Блан і "ПСЖ" розірвали контракт.

Іспанець підписав з "ПСЖ" дворічний контракт з можливістю пролонгації ще на сезон. Раніше видання L'Equipe повідомляло, що його зарплата в Парижі може скласти 5 мільйонів євро в рік.

44-річний Емері попередні два з половиною роки був головним тренером "Севільї", яку привів до трьох поспіль перемог у Лізі Європи.

Також Емері працював з московським "Спартаком", іспанськими "Валенсією" і "Альмерією".