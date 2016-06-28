Донецький "Шахтар" продовжив контракт з бразильцем Фредом

Донецький "Шахтар" підписав новий контракт зі своїм бразильським півзахисником Фредом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода розрахована на п'ять років.

Фред став гравцем "Шахтаря" в червні 2013 року. За цей час бразилець провів 89 матчів у складі "гірників" і забив 7 м'ячів.

Влітку 2015 року футболіст провалив допінг-тест під час участі в Кубку Америки зі збірною Бразилії. Термін дискваліфікації гравця закінчився 27 червня 2016 року.