Донецький "Шахтар" продовжив контракт з бразильцем Фредом
13:45, 28 червня 2016Футбол
267
Півзахисник відбув дискваліфікацію за вживання допінгу.
Фред підписав новий контракт з "гірниками" / ФК "Шахтар"
Донецький "Шахтар" підписав новий контракт зі своїм бразильським півзахисником Фредом, повідомляє офіційний сайт клубу.
Нова угода розрахована на п'ять років.
Фред став гравцем "Шахтаря" в червні 2013 року. За цей час бразилець провів 89 матчів у складі "гірників" і забив 7 м'ячів.
Влітку 2015 року футболіст провалив допінг-тест під час участі в Кубку Америки зі збірною Бразилії. Термін дискваліфікації гравця закінчився 27 червня 2016 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter