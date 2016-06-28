Президент Аргентини вмовляє Мессі не йти зі збірної

Президент Аргентини Маурісіо Макрі особисто попросив форварда Ліонеля Мессі продовжити виступи за національну команду, повідомляє Goal.com.

За словами спікера президента, Макрі зателефонував Мессі, щоб розповісти, наскільки він гордий від того, що Ліонель виступає за збірну Аргентини. Глава держави також закликав футболіста не слухати критиків.

Крім того, Макрі підтримав Мессі в соціальній мережі Twitter. "Я ніколи не відчував таку гордість за нашу команду. Сподіваюся, радість бачити у збірній найкращого футболіста світу буде тривати ще багато років", - написав президент країни.

Як повідомляв УНІАН, вчора після поразки збірної Аргентини у фіналі Копа Америка 29-річний Ліонель Мессі оголосив про закінчення виступів за збірну.

Рішення Мессі викликала низка невдач національній команді у фіналах великих турнірів. У 2014-му році Аргентина поступилася у фіналі чемпіонату світу Німеччині, в двох наступних роках двічі програвала фінал Копа Америка збірній Чилі.

Також відзначимо, що Маурісіо Макрі є давнім футбольним вболівальником. З 1995-го по 2007-й рік він був президентом футбольного клубу "Бока Хуніорс".