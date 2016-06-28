У Коноплянки і "Севільї" змінився головний тренер

Новим головним тренером іспанської "Севільї", за яку грає українець Євген Коноплянка, став Хорхе Сампаолі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Сампаолі замінить на цій посаді Унаї Емері, який кілька тижнів тому залишив "Севілью" і в найближчі дні може очолити французький "ПСЖ".

Раніше Сампаолі ніколи не працював в Європі, зробивши собі ім'я в рідній для нього Південній Америці. Там 56-річний аргентинський фахівець очолював клуби з Перу, Чилі і Еквадору.

Всесвітню відомість тренер отримав завдяки роботі зі збірною Чилі. На чемпіонаті світу 2014 року він вивів команду у плей-офф, а рік потому виграв з нею Копа Америка.