ПСЖ офіційно оголосив про відставку головного тренера

Французький гранд "ПСЖ" офіційно оголосив про те, що головний тренер команди Лоран Блан залишає клуб. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті "ПСЖ".

"Перед тим, як відкрити нову главу в історії клубу, я хотів би подякувати Лорану Блана за все, чого він досяг в останні три роки - як з точки зору стилю гри команди, так і результатів", - заявив власник "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

Лоран Блан очолив "ПСЖ" в 2013-му році, змінивши на тренерському посту італійця Карло Анчелотті. Під його керівництвом паризька команда виграла три чемпіонати Франції, два Кубка Франції та три Кубка ліги Франції.

Тим не менш, Блану жодного разу не вдалося вивести команду до півфіналу Ліги чемпіонів. У минулому сезоні "ПСЖ" у чвертьфіналі ЛЧ поступився англійському "Манчестер Сіті".

Очікується, що наступником Блана стане іспанський фахівець Унаї Емері, який кілька тижнів тому залишив "Севілью".