Форвард "Дніпра" Зозуля готується до переходу в грецький ПАОК

Український нападник дніпропетровського "Дніпра" Роман Зозуля через кілька днів може стати гравцем грецького "ПАОКа" з міста Салоніки. Про це повідомляє gazzetta.gr.

"Я говорив з "ПАОКом", узгоддження деталей з клубом - це справа часу. Якщо нічого не зміниться в договорі, через кілька днів я буду в Греції, щоб поговорити з тренером і приступити до тренувань", - сказав Зозуля в ефірі радіо "Метрополіс".

Український форвард також підкреслив, що заради ПАОКа відмовився від кращої пропозиції з Туреччини. Зазначається, що зарплата футболіста в Греції буде менше, ніж у "Дніпрі".

Крім того, слідом за Зозулею "ПАОК" зацікавлений у придбанні українського воротаря "Бешикташа" Дениса Бойка.

Раніше "ПАОК" підписав контракти з іншими екс-футболістами "Дніпра" Євгеном Шаховим і Лео Матосом. Також в ПАОК міг перейти Матеус, але півзахисник в останній момент передумав і підписав контракт з китайським клубом.