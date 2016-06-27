Луческу ще в січні домовився з Ахметовим про те, що залишить "Шахтар"

Головний тренер санкт-петербурзького "Зеніта" Мірча Луческу вирішив залишити свій попередній клуб, донецький "Шахтар", у січні 2016 року. Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес".

За його словами, у січні він провів зустріч з президентом клубу Рінатом Ахметовим, де сторони домовилися не продовжувати співпрацю.

"Вперше ми зв'язалися [з "Зенітом"] в травні цього року і в тому ж місяці відбулася перша зустріч з керівництвом "Зеніту". Мій контракт з "Шахтарем" закінчувався 30 травня. Але ще в січні була інша зустріч – з Ахметовим.

Ми довго розмовляли щодо мого майбутнього. І прийшли до спільного знаменника: продовжувати співпрацю не будемо. Причин виявилося кілька: ситуація в Україні, чемпіонат, рівень якого сильно впав. До того ж два останніх роки ми з "Шахтарем", по суті, жили тільки в літаках і готелях. Без наших вболівальників", - розповів Луческу.

Румунський фахівець також поскаржився, що останніми роки, граючи за межами "Донбас-Арени", команда відчувала підтримку трибун лише в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

"Не хотілося б вдаватися в політику, але "Шахтар" мимоволі відчув, що є командою із зони політичного конфлікту. Виняток становили матчі Ліги чемпіонів, де ми все-таки представляли Україну. Тут було видно, що за нас вболівають. В інших зустрічах не відчувалося жодної підтримки. На жаль.

Я уявив собі подальші перспективи і зрозумів, що після 12 років у "Шахтарі" мені в такій ситуації буде дуже складно продовжувати кар'єру. Команду час освіжати, брати нових гравців. Але робити цього ми не могли, як і впродовж останніх двох років, під час яких не відбувся жоден трансфер", - пояснив Луческу.

Нагадаємо, Мірча Луческу оголосив про те, що залишає донецький "Шахтар" лише після свого останнього матчу на чолі "гірників", який відбувся 21 травня проти луганської "Зорі" у фіналі Кубка України.