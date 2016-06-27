Мессі оголосив про закінчення кар'єри у збірній Аргентини

Знаменитий футболіст Ліонель Мессі завершив виступи за збірну Аргентини. Про це він заявив після поразки у фіналі Копа Америка від збірної Чилі, повідомляє Goal.com.

"Збірна закінчилася для мене. Чотири поразки у фіналах - це не для мене. Рішення прийнято", - сказав 29-річний Мессі.

Минулої ночі збірна Аргентини програла в серії пенальті фінал Копа Америка команді Чилі. Один з одинадцятиметрових не реалізував Мессі.

Для футболіста це третя поразка у фіналах Копа Америка. Аргентина так само поступилася Чилі рік тому (тоді Мессі свій пенальті забив), а також програла вирішальний матч турніру збірній Бразилії в 2007-му році.

Крім того, у фіналі чемпіонату світу 2014 року Аргентина поступилася збірній Німеччини.

Ліонель Мессі виступав за збірну Аргентини з 2005-го року, зігравши за неї 113 матчів і забивши 55 голів. Єдиним успіхом футболіста у складі збірної стала перемога на Олімпійських іграх 2008 року.