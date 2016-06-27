Копа Америка. Збірна Чилі виграла фінал у серії пенальті у Аргентини

Збірна Чилі другий рік поспіль і вдруге у своїй історії стала переможцем чемпіонату Америки.

Як і рік тому, у фінальному матчі з Аргентиною команди не змогли забити голів ні в основний, ні в додатковий час, а перемогу чилійцям принесла точність в серії пенальті.

У складі Аргентини промахи допустили форвард "Барселони" Ліонель Мессі і півзахисник італійського "Лаціо" Лукас Більяр. У чилійців промазав лише півзахисник німецької "Баварії" Артуро Відаль.

Аргентина – Чилі - 0:0 (0:0), у серії пенальті – 2:4

А: Ромеро, Отаменді, Рохо, Меркадо, Фунес Морі, Маскерано, Біглія, Банега (Ламела, 111), Ді Марія (Краневіттер, 57), Мессі, Ігуаїн (Агуеро, 70);

Ч: Браво, Ісла, Босежур, Хара, Варгас (Кастільо, 109), Відаль, Фуенсаліда (Пуч, 80), Арангіс, Санчес (Сільва, 104), Медель, Діас.

Попередження: Маскерано, Мессі, Краневіттер - Діас, Відаль, Босежур, Арангіс;

Вилучення: Рохо (43) – Діас (28);

Забиті пенальті: Маскерано, Агуеро – Кастільо, Арангіс, Босежур, Гато Сільва;

Незабиті пенальті: Мессі, Більяр – Відаль.