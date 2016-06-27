Євро-2016. Бельгія забила Угорщині чотири голи та вийшла до чвертьфіналу

Збірна Бельгії завершила перемогою з рахунком 4:0 матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Угорщини.

У першому таймі єдиний м'яч у грі забив захисник Тобі Альдервейрельд, який головою замкнув подачу Кевіна де Брейне зі штрафного.

Після цього Угорщина перехопила ініціативу і створила в обох таймах матчу ряд гольових моментів, щоб, як мінімум, зрівняти рахунок. Однак найчастіше м'яч проходив в кількох сантиметрах від воріт Тібо Куртуа.

Лише на 78-й хвилині Бельгія змогла реалізувати одну зі своїх контратак - Міші Батшуайі замкнув передачу від Едена Азара. А ще через дві хвилини у підопічних Марка Вільмотса пройшла нова контратака, яку завершив красивим сольним проходом і ударом сам Азар.

Незважаючи на рахунок 0:3, Угорщина продовжила атакувати, а наставник команди Бернд Шторк навіть зробив заміну, випустивши нападника замість захисника.

В результаті, Бельгія отримала можливість забити четвертий м'яч. Після передачі Раджі Наїнголлана Яннік Карраско легко переграв угорського воротаря - 4:0.

У чвертьфіналі збірна Бельгії зіграє против Уельса.

Угорщина - Бельгія - 0:4 (0:1)

Голи: Альдервейрельд (10), Батшуайи (78), Азар (80), Карраско (90);

В: Кірай, Кадар, Гузміч, Юхас (Боде, 79), Ланг, Нодь, Гера (Елек, 46), Ловренсіш, Пінтер (Ніколіч, 75), Джуджак, Салаї;

Б: Куртуа, Меньє, Альдервейрельд, Вермален, Вертонген, Вітсель, Наїнгголан, Де Брайне, Мертенс (Карраско, 70), Р. Лукаку (Батшуайї, 76), Азар (Феллаїні, 81);

Попередження: Кадар, Ланг, Елек, Салаї – Вермален, Батшуайї, Феллаїні.