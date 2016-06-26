"Шахтар" розгромив німецький "Меппен" в черговому товариському матчі

Донецький "Шахтар" розгромив німецький аматорський клуб "Меппен" під час підготовки до нового сезону в Нідерландах.

Німецький клуб відзначився першим, але після цього "гірники" забили чотири м'ячі. М'ячі забивали Олександр Зубков, Андрій Тотовицький і Марлос.

Шахтар (Україна) – Меппен (Німеччина) – 4:1 (1:1)

Голи: Зубков (38), Тотовицький (55, 63), Марлос (83) - Вагнер (17);

Шахтар (перший тайм): Кудрик, Петряк, Кривцов, Воловик, Соболь, Малишев, Танковський, Данченко, Дентіньо, Едуардо, Зубков.

Шахтар (другий тайм): Каніболоцький, Данченко, Кривцов, Матвієнко, Малишев, Соболь, Фред, Веллінгтон Нем, Бернард, Тотовицький, Борячук.