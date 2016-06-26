Срна завершив футбольну кар'єру у збірній Хорватії

Захисник донецького "Шахтаря" Даріо Срна завершив кар'єру у збірній Хорватії, повідомляє croatiaweek.com.

Це сталося після того, як вчора Хорватія в 1/8 фіналу Євро-2016 програла збірній Португалії і залишила турнір.

Видання нагадує, що рішення завершити кар'єру в збірній після Євро-2016 захисник і капітан команди прийняв ще до початку турніру.

"Євро у Франції, безумовно, стане моїм останнім турніром. Я хочу показати свій найкращий футбол, подякувати і піти. Я втомився від подорожей, які спустошують мене. Хочу більше часу проводити зі своєю родиною", - сказав Срна перед початком турніру.

"Я зосереджуся на "Шахтарі". Я до сих пір голодний до успіхів у футболі. Моє найбільше бажання - завершити кар'єру на моїй "Донбас-Арені". Це моє місто, мій стадіон, моє життя", - заявив Срна.

Даріо Срна дебютував за збірну Хорватії в 2002 році і з тих пір провів за неї 134 матчі. Це рекордний показник для цієї національної команди.